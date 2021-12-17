Жили вместе, объявили о помолвке: певец Юлиан рассказал про отношения с Нонной Мордюковой

48-летний певец Юлиан прославился еще когда был студентом ГИТИСа. Юношей он много гастролировал, выступал перед королевой Елизаветой II, пел дуэтом с Людмилой Зыкиной и пользовался бешеной популярностью. В этом году артист принял участие в шоу «Суперстар. Возвращение» и перезапустил свою карьеру.

Личная жизнь музыканта интересовала публику не меньше, чем его талант. Ему даже приписывали роман с Нонной Мордюковой, когда тому было 20 лет, а ей – за 70. В интервью проекту «Загугли звезду» мужчина рассказал, что их связывало на самом деле.

Юлиан и Нонна Викторовна познакомились в Череповце на ее гастролях в начале 90-х – она тогда потеряла единственного сына. И юный артист в каком-то смысле смог заменить ей ребенка, она относилась к нему по-матерински заботливо и позвала к себе жить, когда она стал студентом ГИТИСа и перебрался в Москву.

Вскоре Юлиан прославился, стал выступать на концертах, сниматься в передачах. «Мы с Нонной Викторовной участвовали в «Голубом огоньке» и пошутили, что объявляем помолвку. А дальше понеслось. И даже ее коллеги-артистки говорили: «Нонна, ты сошла с ума. Парню 20 лет».

Нонна Викторовна однажды подслушала такой разговор и разгневавшись, обратилась к сплетникам: «Да это вы с ума сошли. Мы же просто дружим», — рассказал музыкант.

Юлиан по сей день с теплом и тоской вспоминает Нонну Викторовну и говорит, что она была для него тем человеком, которому он мог позвонить в любое время суток.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов — на нашем YouTube-канале!