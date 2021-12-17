Рядом с ним такая хрупкая! Гарик Харламов вывел в свет свою новую возлюбленную

Юморист и актриса встречаются несколько месяцев.

Резидент Comedy Club Гарик Харламов был холостым недолго. После развода с Кристиной Асмус и раздела имущества юморист нашел новую любовь в лице коллеги по сериалу «Гусар» Катерины Ковальчук. По наблюдению многих поклонников шоумена, новая возлюбленная – просто копия Асмус.

Накануне Гарик Харламов вышел в свет с новой пассией – парочка отметилась на российской премьере боевика «Матрица: Воскрешение». Причем, звезды поддержали дресс-код фильма, явившись на красную дорожку во всем черном.

Рядом с высоким Харламовым, рост которого составляет 186 см, миниатюрная Катерина Ковальчук выглядит еще более хрупкой. На фотосессии парочка крепко держалась за руки и светилась улыбками.

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