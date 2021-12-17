Пробежка, растяжка, силовые: 76-летний Петросян показал, что даст фору молодым в спортзале

Народный артист России Евгений Петросян в свои 76 лет даст фору молодым. Сатирик и телеведущий разместил у себя в Instagram видео, в котором продемонстрировал, в какой прекрасной физической форме находится сейчас.

На кадрах из спортзала Петросян с легкостью устроил пробежку на дорожке, блеснул гибкостью во время стретч-тренировок, а также одной правой смог тягать веса на силовом тренажере. Впечатлились подписчики увиденным не на шутку.

«Браво, Евгений Ваганович!», «Так держать!», «Вы молоды, бодрым свежи!», «Класс! Активный и позитивный!», «Вот это гибкость! Молодые позавидуют. Браво Евгений Ваганович», «А не надо было жениться», «Вот настоящий мужчина! Молодец Петросян», «Браво! Растяжка- Тема Здоровья Вам на долгие годы, дорогой Евгений Ваганович», — пишут в комментариях.

Напомним, в 2019 году Евгений Петросян женился на своей помощнице, которая младше него на 44 года. Сейчас у них растет сын Ваган, родившийся в 2020 году.

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