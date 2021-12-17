Вверх ногами: Каролина Севастьянова блеснула растяжкой в стойке на голове

Экс-звезда гимнастики уже 10 лет не в спорте, но по-прежнему в форме.

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова в кануне новогодних праздников перебралась в Монако. Здесь красотка планирует встретить 2022-й год и повеселиться с друзьями.

Но даже в отпуске спортсменка не изменяет себе. Она регулярно тренируется, хотя завершила карьеру почти 10 лет назад – ей важно оставаться в форме. На помощь приходит не только растяжка, но и йога.

Одну из перевернутых асан в собственном исполнении Севастьянова продемонстрировала подписчикам в своем микроблоге. В стойке на голове красотка эффектно раскинула бесконечно длинные ноги, убедительно подтверждая, что находится в отличной форме.

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