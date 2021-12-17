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Как переживает за любимую! Пока Тотьмянина выступала на льду, Ягудин не находил себе места и цеплялся за Загитову

Накал страстей понятен, ведь участники показали финальные номера на шоу «Ледниковый период».

Как переживает за любимую! Пока Тотьмянина выступала на льду, Ягудин не находил себе места и цеплялся за Загитову
Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина. Фото: Global Look Press

Остаются считанные дни до момента, когда телезрители смогут узнать имена победителей нынешнего сезона «Ледникового периода». Заключительные съемки итоговых выступлений участников уже завершились, остается набраться терпения поклонникам.

В Сети стали появляться кадры из закулисья. Нет-нет, спойлеров никто из участников не разместил, разве что, показали, кто поднялся на пьедестал из членов жюри. в Сеть попало и видео, как ведущий проекта, олимпийский чемпион Алексей Ягудин смотрит выступление своей жены Татьяны Тотьмяниной.

«Коротко о том, как муж переживает за любимую. И так каждый номер», — гласит подпись.

На кадрах Ягудин не может равнодушно наблюдать за происходящим на арене. Он напряженно вцепился в плечо коллеги Алины Загитовой и с нескрываемым волнением не отводит глаз от жены.

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