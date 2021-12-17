Как переживает за любимую! Пока Тотьмянина выступала на льду, Ягудин не находил себе места и цеплялся за Загитову

Накал страстей понятен, ведь участники показали финальные номера на шоу «Ледниковый период».

Остаются считанные дни до момента, когда телезрители смогут узнать имена победителей нынешнего сезона «Ледникового периода». Заключительные съемки итоговых выступлений участников уже завершились, остается набраться терпения поклонникам.

В Сети стали появляться кадры из закулисья. Нет-нет, спойлеров никто из участников не разместил, разве что, показали, кто поднялся на пьедестал из членов жюри. в Сеть попало и видео, как ведущий проекта, олимпийский чемпион Алексей Ягудин смотрит выступление своей жены Татьяны Тотьмяниной.

«Коротко о том, как муж переживает за любимую. И так каждый номер», — гласит подпись.

На кадрах Ягудин не может равнодушно наблюдать за происходящим на арене. Он напряженно вцепился в плечо коллеги Алины Загитовой и с нескрываемым волнением не отводит глаз от жены.

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