Сын в папу, дочка — в маму: Курникова запечатлела подросших детей Иглесиаса на лужайке у дома

Российская теннисистка поделилась редкими кадрами с двойняшками в честь их четырехлетия.

Анна Курникова уже давно завершила карьеру. Но она всегда находится в центре внимания, так как ей удалось покорить сердце завидного жениха — певца Энрике Иглесиаса. Они вместе уже 20 лет, но о штампе в паспорте не мечтают.

У них крепкая семья. Артист перевез возлюбленную в особняк в Майами. Там они растят детей. Каждую свободную минуту после гастролей он уделяет малышам.

больше по теме Встреча с малышом: Анна Курникова поделилась трогательными снимками из роддома Две недели назад теннисистка подарила Энрике Иглесиасу еще одного наследника.

У пары подрастает годовалая дочка Мэри. Также Курникова подарила избраннику двойняшек Николаса и Люси. 16 декабря они отметили свой день рождения. Теннисистка решила порадовать поклонников редкими фото с наследниками певца.

Сначала она запечатлела дочку на игровой площадке, которая стоит на лужайке возле их дома. Девочка была в пышной мини-юбке и футболке. На втором фото она позировала в принтованном платье.

Анна показала и своего единственного сына, мальчик унаследовал голубе глаза. Вьющиеся светлые кудряшки небрежно торчали в разные стороны. Он тоже играл на лужайке.

Теннисистка поздравила их с 4-летием. Поклонники были восхищены наследниками пары. Многие поразились тому, как они выросли. Более того, дети оказались похожи на маму с папой. «Какая красивая!», «Люси очень милая», «Она ваша копия», «Как же Николас похож на папу! Вот это обаяние», «Такие красивые ангелочки», «Просто вымахали на голову», «Девочка вся в маму, а сын в папу», — стали писать пользователи Сети.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.