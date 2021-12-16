«Какие классные»: Наташа Королева в норковой шубке и лоферах покрасовалась в Кремле

Певица встретилась с Филиппом Киркоровым на праздничном мероприятии. Она отметилась в роскошном наряде.

Наташа Королева является одной из самых известных певиц в России. Слава к ней пришла, когда исполнять такие хиты, как «Маленькая страна», «Дельфин и русалка». Теперь она не только выступает, но и ведет передачу со своим сыном Архипом Глушко.

Несмотря на то, что артистке уже 48 лет, она любит подурачиться, экспериментирует с образами. С наступлением зимы у звезды прибавилось работы.

На днях состоялся концерт, посвященный 60-летию Кремлевского дворца. Многие звезды выступили на главной площадке страны. Королева отметилась в коридорах Кремля в леопардовом платье ультрамаринового цвета и лоферах.

Поверх она накинула длинную норковую шубу. Певица встретила Филиппа Киркорова, с которым устроила целую фотосессию. Артист был в костюме с отливом.

«Какие классные фотки прислал мне король», — похвасталась она.

Поклонники привыкли к ярким образам Наташи. На этот раз многие одарили ее комплиментами. «Нравится прическа и шуба», «Какие меха», «Просто красотища», «Царский вид», «Просто шикарно выглядите», «Какая пара получилась!», «Наташа, вы прям олицетворяете женскую красоту», «Как налюбоваться», «Меха муж подарил?», «Ну в таком месте только с шиком появляться», — стали писать пользователи Сети.

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