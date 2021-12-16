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Сергея Соловьева отпел сын его бывшей жены от другого брака

Наследник актрисы Екатерины Васильевой стал священником.

Сергея Соловьева отпел сын его бывшей жены от другого брака
Сергей Соловьев (1944-2021). Фото: Globallookpress.com

Согласно желанию покойного режиссера Сергея Соловьева, у него не было гражданской панихиды. 16 декабря кинодеятеля отпели в Церкви Иоанна Богослова на Бронной и похоронили на Троекуровском кладбище, рядом с сыном.

Однако, несмотря на такой скромный формат, на отпевание явилось множество близких, друзей и коллеги режиссера, некоторые приехали даже из других стран.

На прощание с режиссером пришли три его бывшие жены — Екатерина Васильева, Марианна Кушнерова и Татьяна Друбич. Прилетела из Америки также дочь-композитор Анна Друбич.

Отпевал Сергея Соловьева протоирей Дмитрий Рощин — сын драматурга Михаила Рощина и первой жены покойного, актрисы Екатерины Васильевой. Он же учился вместе с Митей, сыном Сергея Александровича. Удивительно, но Соловьев так подружился с Дмитрием, сыном бывшей жены от другого брака. Вместе они часто навещали могилу Мити, а потом заходили в любимую шашлычную помянуть его.

Как передает MK.ru, на проповеди протоиерей Дмитрий Рощин заверил всех присутствующих, что режиссер скончался с покоем на душе — смерть была для него желанна. Он хотел быть со своим сыном Митей, и вот они воссоединились.

Напомним, Сергей Соловьев умер 13 декабря на 78-м году жизни от сердечного приступа.

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