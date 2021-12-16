«Нет подкаблучных историй»: Поплавская объяснила, почему у сыновей ее фамилия, а не Гинзбурга

По словам актрисы, у нее была определенная договоренность с теперь уже бывшим мужем.

Актриса Яна Поплавская в беседе с Teleprogramma.pro объяснила, почему ее сыновья от режиссера Сергея Гинзбурга носят ее фамилию, а не бывшего мужа.

«У младшей сестры все дети носят фамилию Поплавские. И ее муж абсолютно спокойно с этим в свое время согласился. Сказал, что шикарная фамилия. У него хуже. Наш папа был счастлив». Яна Поплавская

По словам Поплавской, изначально у нее с мужем была договоренность, что один ребенок будет на фамилии Поплавский, а второй — Гинзбург. Так старший сын Клим стал Поплавским. А когда второй сын родился, то я с ним была долгое время в больнице. У меня случились осложнения. Сергей поехал оформлять документы на сына в ЗАГС. Привез мне свидетельство. А там написано: Никита Сергеевич Поплавский. И он сказал: «Зачем ребенку еврейская фамилия». Так и второй сын стал Поплавским. Нет никаких подкаблучных историй», — заявила актриса.

Как заметила Поплавская, младшего сына она изначально хотела назвать Нилом, а муж настаивал на имени Коля. «Я предложила другой вариант — Марк. Он тоже был против. И тут приехала моя младшая сестра. Как раз шел по телевизору сериал «Ее звали Никита». И муж согласился на имя Ник, Никита», — заметила Поплавская.

Напомним, что Яна Поплавская в 2011 году развелась с Сергеем Гинзбургом. Сейчас она живет с радиоведущим Евгением Яковлевым. Общих детей с ним у нее нет.

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