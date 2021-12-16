Вторая жена не пришла: Васильева и Друбич появились на похоронах своего бывшего мужа Соловьева

Первая и третьи жены режиссера Сергея Соловьева — актрисы Екатерина Васильева и Татьяна Друбич — пришли проститься с ним в церковь Иоанна Богослова на Бронной.

Отметим, что Екатерину Васильеву сопровождал ее сын, священник Дмитрий Рощин. Татьяна Друбич появилась на похоронах с дочкой Анной, которая прилетала проститься с отцом из США.

Также на прощании были замечены режиссер Владимир Хотиненко, актер Александр Збруев и некоторые другие звезды. А вот второй жены режиссера Марианны Кушнеровой на прощении по каким-то причинам не было.

Напомним, что на момент смерти Сергею Соловьеву было 77 лет. Похоронят сценариста на Троекуровском кладбище рядом с родителями и сыном. Дмитрий скончался в 2018 году от панкреатита, сообщает «СтарХит».

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