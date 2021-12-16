Бранч в стиле «Беспринципных»: Водонаева пришла в леопардовом пуховике, а Казанова — в кожаном жакете

Начало зимы стало очень насыщенным. В декабре практически каждый день проходят премьеры. Недавно состоялся показ фильма «Человек-паук: Нет пути домой», а накануне звезды увидели премьеру картины «Матрица: Воскрешение». Также скоро зрителей порадуют новыми сериями нашумевшей комедии «Беспринципные». В честь этого события был организован необычный бранч.

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В ресторане «Хорошая девочка» на Патриарших прудах прошел пресс-бранч, вдохновленный сериалом «Беспринципные». Все — от меню до блюд — было отсылкой к сюжету и героям комедии.

О деталях нового сезона поведал писатель Александр Цыпкин. Он встречал гостей, среди которых были: Снежина Кулова, Мария Янковская, Александр Орлов, Маша Цигаль, Ирина Йовович, Маргарита Аброськина и другие известные персоны.

Алена Водонаева тоже заглянула на бранч. Она продемонстрировала дерзкий зимний лук. Бывшая звезда телестройки облачилась в дутый пуховик с леопардовым принтом и черные брюки с высокой посадкой.

«Я не видела этот сериал. Надо уже посмотреть наконец-то. Вся московская тусовка его обсуждает», — призналась звезда.

Также среди гостей была Сати Казанова. Она позировала в кружевной блузе и кожаном жакете. В руках у нее была яркая сумка-корзинка.

Цыпкин поделился малоизвестными фактами второго сезона сериала «Беспринципные», который уже можно посмотреть на «Кинопоиске»:

«Второй и третий сезоны мы снимали одновременно — это восемьдесят короткометражных фильмов. Восемьдесят, снятых за пять месяцев. У нас 270 актеров второго плана. С точки зрения продакшена — это неповторимая вещь в России».

Помимо этого, автор признался, что некоторые истории персонажей, например, Славика, были списаны с реальных людей. Но все конфиденциальные детали и нюансы всегда согласовывались с существующими героями. Попробовать блюда и коктейли из новогоднего special-меню можно с 9 декабря по 13 января в ресторане «Хорошая девочка».

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