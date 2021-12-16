Снова воссоединились: Гузеева в образе проводницы предстала с Нагиевым в поезде

Лариса Гузеева уже длительное время ведет передачу «Давай поженимся!». Но раньше она активно снималась в кино. После фильма «Жестокий романс» к ней пришла слава. Тогда у нее был роман с Дмитрием Нагиевым.

В одном из интервью он признавался, что тогда артистка была первой красавицей. И спустя годы бывшие возлюбленные поддерживают дружеские отношения.

Недавно Гузеева провела время в санатории. Примечательно, что лишь на днях она вернулась к работе. А так как до Нового года остается всего чуть больше двух недель, она приступила к съемкам.

Артистка поделилась кадрами, на которых предстала в поезде. Она была в алом берете и сером костюме с юбкой. Наряд проводницы дополнил яркий макияж. С ней рядом был Нагиев. По всей видимости, он собирался покинуть поезд.

«Пока не скажу что, но это к Новому году. Готовимся», — написала звезда.

Раньше Лариса Андреев на снималась в новогодних сценках с Дмитрием. Не исключено, что они решили повторить свой опыт или сняться вместе в фильме. Поклонники были рады таким новостям. Многие отметили, что Гузеева хорошо выглядит.

«Ваш дуэт с Нагиевым всегда бесподобен. Очень рада в очередной раз посмотреть на вашу игру», «Какая красивая. Вам очень идет такой образ», «Шикарный дуэт», «Классная такая проводница получилась. Лара, жги! Ждем со всей силы», «Уже видно, что красотка будете», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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