Тогда не будет смысла разводиться: жена Григория Лепса может оформить опеку над музыкантом

Как рассказал адвокат Андрей Алешкин, кому-то из близких важно, чтобы сейчас певец был под наблюдением специалистов.

Адвокат Андрей Алешкин заявил, что кому-то из близких музыканта Григория Лепса важно, чтобы он сейчас находился под наблюдением специалистов.

Не исключен вариант, что близкие Лепса обратятся в суд, чтобы признать звезду недееспособным. После этого ему назначат опекуна и отправят на принудительное лечение.

«Вариант, при котором супруга оформит опеку над певцом, вполне реален. И тогда ей нет смысла разводиться: все имущество перейдет к ней в доверительное управление. Из-за психических проблем, которые зафиксированы врачами, Лепса могут просто-напросто ограничить в правах — мало ли кому он в измененном состоянии отпишет имущество?» Андрей Алешкин

Напомним, что Григорий Лепс и балерина Анна Шаплыкова разводятся. Бракоразводный процесс стартует 20 декабря в Мосгорсуде. В последнее время прошла информация, что музыкант находится в запое. Он два раза только за последнюю неделю оказывался в наркологической клинике, откуда сбегал, сообщает «Комсомольская правда».

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!