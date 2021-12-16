«Мы больше не срастемся»: Сергей Жуков ответил, почему уже никогда не напишет вторую «Крошку»

В новом интервью у солиста «Руки Вверх!» Сергея Жукова спросили, напишет ли он когда-нибудь еще один такой мегахит, как «Крошка моя» или «18 мне уже».

45-летний певец ответил отрицательно, и пояснил, что уже долгое время сталкивается каждый день с одной и той же проблемой в творчестве.

«Как только Жуков, например, сделает модную песню с самыми моднючими звуками, битами и прочим, такую «тиктоковую» историю, сразу многомиллионная армия «рукивверхсов» пишет: «Кошмар! Ужас! Что это вообще?! Как ты можешь это писать? Не уподобляйся им ни в коем случае, Сережа, мы хотим того старого, любимого, с гармонией, с душой, где ты поешь. Не надо нам вот этих трали-вали, тили-тили!» — пояснил музыкант в YouTube-шоу «Алена, блин!» «С другой стороны, как только ты напишешь наоборот: «О, ну Жуков уже не тот! Все поет в своем стиле, как начал в девяностые, так и поет. Ничего нового, ничего современного». Ну, короче. Никогда мы больше не срастемся. Уже все. Мы никогда уже не «поженим» их вместе, потому что это совсем разные лоскуты нашей публики». «Уже сейчас такие времена, когда тренды «ТикТока» рулят и поднимают песню за день до неимоверных высот. А тебе на это уходило 25 лет, простите, чтобы проснуться знаменитым. Все алгоритмы поменялись совсем. Поэтому, конечно, я не напишу такой песни, как «Крошка». Я напишу много хороших песен, и это будут хиты. Но уже никогда не будет ни «Крошек», ни «Алешек», ни «18 мне уже», так же как не будет и хитов Антонова. Потому что все — другие времена».

Жуков отметил, что у «Руки Вверх!» получилось написать песни на десятилетие вперед, но в нынешние времена хиты существуют месяц. И как только один вылетает из хит-парадов, исполнитель заменяет его новым.

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