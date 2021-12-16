«Было сложно и больно»: Бузова раскрыла свою тайну времен выступления на «Ледниковом периоде»

Как отметила певица, ей порой прямо на льду становилось плохо.

Певица и телеведущая Ольга Бузова призналась, что в свое время участвовала в шоу «Ледниковый период» с серьезной травмой, но терпела.

«Мне было сложно и больно, как минимум от того, что я каталась со сломанными ребрами втайне от своего партнера и Ильи Авербуха. Мне прямо на льду становилось плохо, и я падала в обморок». Ольга Бузова

Как заметила Бузова, хейт сопровождал ее все время, пока она участвовала в шоу. Позже она записала трек, который стал достойным ответом всем злопыхателям, сообщает «Собеседник».

Напомним, что Ольга Бузова участвовала в шоу «Ледниковый период» в паре с олимпийским чемпионом Дмитрием Соловьевым. Им не удалось войти в тройку сильнейших на проекте.

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