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«Это подлость и зависть»: Разин раскритиковал Дробыша за спор с Киркоровым

Как отметил продюсер, его коллега поступил непорядочно.

«Это подлость и зависть»: Разин раскритиковал Дробыша за спор с Киркоровым
Андрей Разин. Фото: Globallookpress.com

Продюсер Андрей Разин в Instagram назвал недостойным порядочного человека своего коллегу Виктора Дробыша, который вступил в спор с поп-королем отечественной эстрады Филиппом Киркоровым.

Виктор Дробыш
Виктор Дробыш. Фото: instagram.com/razin_andrei_lm/

Как заметил Разин, Дробыш оскорбил Киркорова перед «Евровидением». Также он заметил, что Дробыш, когда услышал песню про себя известного исполнителя, тоже отреагировал плохо.

«Единственное, в чем я его поддерживаю, это в том, что он, как и я, не любит наркоманов. Это правильно. Но то, что он сказал в отношении Филиппа Киркорова, — это подлость и зависть. Так настоящий мужик не поступает. Тем более продюсер, которых и так в нашей стране почти не осталось. Витя, ты не прав».

Андрей Разин

Напомним, что недавно Виктор Дробыш принес извинения Филиппу Киркорову, о котором не раз за последние годы нелестно отзывался. Как он отмечал, конфликт между ними улажен.

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