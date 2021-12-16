Как приготовить новогодний салат «Шуба» без селедки
Видео
Как организовать порядок на кухне
Видео

«Следите за своими детьми»: Екатерина Колисниченко ответила на критику о воспитании ребенка

Сын звезды «Дома-2» в два года ходит в подгрузниках.

«Следите за своими детьми»: Екатерина Колисниченко ответила на критику о воспитании ребенка
Екатерина Колисниченко с сыном. Фото: instagram.com/kolisnichenko_official

Звезда «Дома-2» Екатерина Колисниченко ответила на критику о воспитании ребенка. В своем микроблоге девушка проводила «Вопрос-Ответ». Одна из подписчиц задала вопрос, почему ее сын Савва до сих пор ходит с соской, на что получила гневный ответ от участницы знаменитой телестройки.

Скрин stories Екатерины Колесниченко
Скрин stories Екатерины Колесниченко: instagram.com/kolisnichenko_official

«Мадам, вы бестактны! Следите за своими детьми!» — ответила Колисниченко в своем Instagram.

По мнению Екатерины, женщины, которые критикуют чужих детей, не могут похвастаться ничем, кроме ранних достижений своего ребенка. Колисниченко подчеркнула, что она сама определяет этапы взросления своего чада без стресса для ребенка.

Екатерина Колисниченко рассталась с отцом Саввы в этом году. В своем микроблоге звезда «Дома-2» часто делится кадрами из жизни и своими правилами воспитания ребенка.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.

Тэги

«Дом-2»«Дом-2»: последние новостиДом-2Екатерина КолисниченкоКатя Колисниченко