«Следите за своими детьми»: Екатерина Колисниченко ответила на критику о воспитании ребенка

Сын звезды «Дома-2» в два года ходит в подгрузниках.

Звезда «Дома-2» Екатерина Колисниченко ответила на критику о воспитании ребенка. В своем микроблоге девушка проводила «Вопрос-Ответ». Одна из подписчиц задала вопрос, почему ее сын Савва до сих пор ходит с соской, на что получила гневный ответ от участницы знаменитой телестройки.

«Мадам, вы бестактны! Следите за своими детьми!» — ответила Колисниченко в своем Instagram.

По мнению Екатерины, женщины, которые критикуют чужих детей, не могут похвастаться ничем, кроме ранних достижений своего ребенка. Колисниченко подчеркнула, что она сама определяет этапы взросления своего чада без стресса для ребенка.

Екатерина Колисниченко рассталась с отцом Саввы в этом году. В своем микроблоге звезда «Дома-2» часто делится кадрами из жизни и своими правилами воспитания ребенка.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.