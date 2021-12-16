«Целеустремленная и профессионал»: Кейт Миддлтон готовится отметить свое 40-летие

День рождения у герцогини Кембриджской 9 января.

Кейт Миддлтон родилась 9 января 1982-го. В следующем году она отметит свое 40-летие. К этой дате, по словам королевских экспертов, она подходит как к новой главе королевской жизни.

Именно к 40 годам герцогиня Кембриджская «стала самостоятельной», пишет People. По мнению журналистов, это очень важное качество, ведь в будущем Кейт станет королевой.

«Она целеустремленная женщина и профессионал. Это впечатляет», — пишет издание.

На днях Кейт Миддлтон провела свой первый концерт рождественских гимнов в Вестминстерском аббатстве. Кроме официальных мероприятий и встреч Кейт Миддлтон успевает заниматься воспитанием троих детей.

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Напомним, в этом году Кейт Миддлтон и принц Уильям отметили десятую годовщину совместной жизни.

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