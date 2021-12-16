Как приготовить салат оливье к Новому году: оригинальный рецепт
Видео
Как бедра сделать стройными
Видео

Прилучный затрепещет: Карпович похвасталась сразу двумя шпагатами

Звезда «Папиных дочек» продемонстрировала растяжку не хуже, чем у королевы шпагатов Анастасии Волочковой.

Прилучный затрепещет: Карпович похвасталась сразу двумя шпагатами
Мирослава Карпович. Фото: instagram.com/m1r0slava_karpovich/

Актриса театра и кино Мирослава Карпович похвасталась идеальной растяжкой. Звезда сериала «Папины дочки» продемонстрировала сразу два вида шпагатов в своем микроблоге.

В stories своего микроблога в Instagram Карпович разместила фото, на котором позирует на стульях в поперечном и продольном шпагатах. Снимок был сделан в интимном полумраке бассейна с подводным освещением. Получился пикантный кадр, от которого бы явно затрепетал бойфренд красотки Павел Прилучный.

Мирослава Карпович. Фото: instagram.com/m1r0slava_karpovich/

Отметим, что лавры Анастасии Волочковой, которая у поклонников прослыла королевой шпагатов, не дают покоя многим девушкам отечественного шоу-бизнеса. Например, экс-подруга Тимати Анастасия Решетова тоже вернулась к растяжке и уже добилась высоких результатов.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов — на нашем YouTube-канале! 

Тэги

Мирослава КарповичМирослава Карпович последние новостиНовости googleШпагат