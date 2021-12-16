Выплеснул все эмоции: Авербух не сдержал слез, говоря о Тарасовой и «Ледниковом периоде»

Хореограф Илья Авербух расплакался, не сдержав эмоций, когда ему дали микрофон, чтобы подвести итоги шоу «Ледниковый период». В своей речи он сказал несколько теплых слов и о заслуженном тренере России Татьяне Тарасовой, которая пропустила финал соревнований по болезни.

Заметим, что зрители подбодрили продюсера аплодисментами. В конце записи ведущие Алексей Ягудин и Алина Загитова выразили надежду, что восьмой сезон нашумевшего проекта не станет последним.

Любопытно, что когда все участники разошлись, а рабочие разобрали все декорации, табличка «Ледниковый период. Татьяна Тарасова» так и осталась висеть на гримерной тренера. Никто не посмел снять табличку, сообщает «Собеседник».

По информации Teleprogramma.pro Татьяна Тарасова находится в больнице. В каком именно состоянии – неизвестно.

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