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Выплеснул все эмоции: Авербух не сдержал слез, говоря о Тарасовой и «Ледниковом периоде»

Запись финального выпуска шоу прошла без заслуженного тренера России.

Выплеснул все эмоции: Авербух не сдержал слез, говоря о Тарасовой и «Ледниковом периоде»
Илья Авербух и Татьяна Тарасова. Фото: Globallookpress.com

Хореограф Илья Авербух расплакался, не сдержав эмоций, когда ему дали микрофон, чтобы подвести итоги шоу «Ледниковый период». В своей речи он сказал несколько теплых слов и о заслуженном тренере России Татьяне Тарасовой, которая пропустила финал соревнований по болезни.

Татьяна Тарасова
Татьяна Тарасова. Фото: Globallookpress.com

Заметим, что зрители подбодрили продюсера аплодисментами. В конце записи ведущие Алексей Ягудин и Алина Загитова выразили надежду, что восьмой сезон нашумевшего проекта не станет последним.

Любопытно, что когда все участники разошлись, а рабочие разобрали все декорации, табличка «Ледниковый период. Татьяна Тарасова» так и осталась висеть на гримерной тренера. Никто не посмел снять табличку, сообщает «Собеседник».

По информации Teleprogramma.pro Татьяна Тарасова находится в больнице. В каком именно состоянии – неизвестно.

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Алексей ЯгудинАлина ЗагитоваИлья АвербухТатьяна ТарасоваШоу "Ледниковый период"