«Не находите постыдным?»: после выпада Макеевой Малькова убрала данные карты, на которую просила отправлять деньги для детей

Недавно Светлана Малькова побывала в Париже, чем вызвала гнев актрисы.

На днях Светлана Малькова побывала в Париже, где отметила свой 39-й день рождения. Поездка многодетной мамы вызвала гнев у актрисы Анастасии Макеевой.

«Вы не находите это постыдным? Тратить деньги сердобольных людей, высланные на детей», — написала тогда в своем инстаграме звезда театра.

После этого Светлана Малькова видоизменила главную страницу своего инстаграма. Она удалила номер карты и добавила, что теперь борется за права женщин.

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Напомним, Анастасия Макеева вышла замуж за бывшего мужа Светланы Мальковой – бизнесмена Романа Малькова в мае этого года. Недавно звезда заявила, что старший сын бизнесмена и художницы теперь живет с ними по решению суда.

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