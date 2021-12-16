«Одно лицо!»: Яна Кошкина показала свою родную сестру

Актриса уверена, что они с Еленой очень похожи.

Звезда шоу «Однажды в России», актриса и телеведущая Яна Кошкина побывала на дискотеке 90-х. Красавица отправилась туда в образе героини из фильма «Красотка», а за компанию с собой взяла родную сестру.

Как выглядит родственница, Яна Кошкина показала в своем микроблоге. Красотка засняла себя с ней на видео и поделилась в stories.

«Моя родная сестра любимая, Ленусечка! Похожи, правда? Одно лицо! Один цвет волос! Мы с ней очень похожи», — уверена красотка.

Ранее Яна Кошкина знакомила подписчиков со своей мамой, еще раньше — хвасталась отцом. Так постепенно подписчики узнают чуть больше о своей любимице, ведь она практически не дает интервью о себе и своей семье.

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