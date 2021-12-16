Не отстает от тети Лизы и дяди Гарри: дочка Кристины Орбакайте блеснула знанием английского и испанского

Девятилетняя Клавдия Земцова тоже изучает иностранные языки, как Лиза и Гарри Галкины.

Кристина Орбакайте в браке с Михаилом Земцовым воспитывает девятилетнюю дочку Клаву. Девочка с детства увлекается танцами, как и ее мама, а также изучает иностранные языки.

Оказалось, что дочка Орбакайте владеет не только английским, на котором обучается в нью-йоркской школе, но и испанским. Успехами наследницы звездная мама похвасталась у себя в микроблоге.

Кстати, тетя и дядя Клавы, восьмилетние Лиза и Гарри Галкины тоже растут полиглотами. Сын и дочка Аллы Пугачевой с первых лет жизни изучают французский и английский языки.

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