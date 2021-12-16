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«Девочка совершила прагматичный шаг»: Поплавская объяснила, почему ее сын развелся с женой

Брак Никиты с избранницей продержался всего месяц.

«Девочка совершила прагматичный шаг»: Поплавская объяснила, почему ее сын развелся с женой
Яна Поплавская с сыном. Фото: Globallookpress.com

Актриса Яна Поплавская объяснила, почему ее младший сын Никита так быстро развелся со своей женой. Брак просуществовал всего месяц.

Никита Поплавский
Никита Поплавский. Фото: кадр из программы «Звезды сошлись»

Как отметила Поплавская, она предлагала перед свадьбой сыну чуть обождать, не делать поспешных решений. В ответ она услышала: «Не ты ли мне говорила, что если любишь женщину, то нужно делать предложение и жениться?» Актриса поняла, что крыть ей просто нечем.

«Теперь мне кажется, что девочка совершила прагматичный шаг. Известные родители — это удобно. Значит будут содержать семью во всех желаниях и проявлениях».

Яна Поплавская

Ранее сам младший сын Поплавской отмечал, что его жена была недовольна его заработком. На этой почве у них после первого же дня брака стали возникать конфликтные ситуации, сообщает woman.ru.

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