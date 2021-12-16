«Девочка совершила прагматичный шаг»: Поплавская объяснила, почему ее сын развелся с женой

Актриса Яна Поплавская объяснила, почему ее младший сын Никита так быстро развелся со своей женой. Брак просуществовал всего месяц.

Как отметила Поплавская, она предлагала перед свадьбой сыну чуть обождать, не делать поспешных решений. В ответ она услышала: «Не ты ли мне говорила, что если любишь женщину, то нужно делать предложение и жениться?» Актриса поняла, что крыть ей просто нечем.

«Теперь мне кажется, что девочка совершила прагматичный шаг. Известные родители — это удобно. Значит будут содержать семью во всех желаниях и проявлениях». Яна Поплавская

Ранее сам младший сын Поплавской отмечал, что его жена была недовольна его заработком. На этой почве у них после первого же дня брака стали возникать конфликтные ситуации, сообщает woman.ru.

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