«Грация!»: гимнастка Севастьянова красиво подвязала рубашку под грудью, обнажив точеную талию

Олимпийская чемпионка Каролина Севастьянова выбрала белый верх и черный низ, но банальным образ не выглядит.

Бывшая возлюбленная Александра Овечкина, олимпийская чемпионка-2012 по художественной гимнастике в групповом многоборье Каролина Севастьянова давно завершила спортивную карьеру, но армию поклонников от этого не растеряла. На красавицу подписано более полумиллиона фолловеров в Instagram, которые радуются каждому кадру любимицы.

На этот раз Севастьянова показала свой аутфит для похода в ресторан. Она облачилась в белую рубашку, которую эффектно подвязала под грудью и обнажила точеную талию, а также черную юбку миди с высоким разрезом.

Каролина красиво позировала для памятных фотографий, которые разместила в микроблоге. И подписчики не поскупились на комплименты.

«Стройняшка», «Самая секси девушка в нашем мире!», «Фигура шикарная красота безумная», «Какая же вы красивая!», «Роскошная», «Грация!», — пишут некоторые фолловеры в комментариях.

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