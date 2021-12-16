Единственная наследница прилетела в Россию из США: Соловьев за год до смерти составил завещание

Скорее всего, все имущество и недвижимость режиссера достанется его дочери Анне.

За год до своего ухода из жизни знаменитый режиссер Сергей Соловьев составил завещание. Специально для этого он пригласил домой нотариуса. Об этом на правах анонимности рассказал помощник Сергея Соловьева.

Отметим, что содержание завещания никогда и нигде не разглашалось. По закону единственная наследника – дочь Анна Соловьева от актрисы Татьяны Друбич, третьей жены режиссера. Анна живет в Америке, но на днях прибыла в Россию, чтобы лично проститься с отцом.

Заметим, что Сергей Соловьев был трижды женат. При этом со всеми своими женами он развелся. Однако сохранил хорошие отношения. К примеру, Друбич часто его навещала, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что смерть Сергея Соловьева стала внезапной. Еще за час до ухода из жизни он шутил и смеялся. Затем у него произошел инфаркт.

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