«Я еду к тебе»: Сергей Соловьев ушел из жизни через час после звонка Татьяны Друбич

Помощник режиссера Сергея Соловьева раскрыл подробности его ухода из жизни. Он заметил, что в тот роковой день режиссер был не один. Рядом с ним находилась сиделка.

«Просто все случилось внезапно. В этот день, 13 декабря, он чувствовал себя неплохо и ничто не предвещало его скорый уход. Он шутил, улыбался. Ему позвонила Татьяна Друбич. Сказала: «Я еду к тебе». Помощник Сергея Соловьева

Как отметил помощник, Друбич часто навещала режиссера. В тот день он ответил ей, что с ним все хорошо и ехать к нему в гости не надо. Буквально через час Соловьев умер. Он внезапно стал задыхаться. Сиделка вызвала скорую помощь, но было уже поздно. Скорее всего, у Соловьева произошел инфаркт, сообщает «Комсомольская правда».

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Напомним, что Татьяна Друбич была третьей женой Сергея Соловьева. Поговаривают, что роман с ней он закрутил, когда актрисе было всего 14 лет.

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