Уберите детей от экранов: Бузова-Снегурочка в белых стрингах сверкнула пышным тылом под елочкой

Телеведущая, певица Ольга Бузова любит провоцировать поклонников пикантными образами и ракурсами. Звезда нередко игнорирует нижнее белье, позирует в купальниках или специально демонстрирует прелести публике и получает бурную реакцию в ответ.

На этот раз красотка перевоплотилась в секси-Снегурочку. Она надела на белый комплект нижнего белья прозрачный халатик и, жарко танцуя, повернулась к камере задом. Пышный тыл певицы в стрингах едва ли оказался не замеченным, поэтому такое сказочное зрелище явно нужно было бы отметить как «18+».

Но подписчики в комментариях не впечатлились танцем и образом Бузовой. Под видео превалируют отрицательные отзывы.

«Какие же неуклюжие движения», «Боже, что за движения», «Она спецом что ли плохо танцует», «Вы должны быть Снегурочкой для своего мужчины, а не для всех», «День за днем хуже и хуже», «Не хотелось бы такую снегурочку», — негодуют фолловеры.

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