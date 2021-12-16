С бокалом вина: Вахтанг Кикабидзе появится в новом сезоне «Сватов»

Канал «Россия 1» объявил о возвращении в эфир сериала «Сваты-7» после семилетнего перерыва. Уже 20 декабря он появится в эфирной сетке украинского телеканала «1+1», а чуть позже, 27 декабря, — на российском ТВ.

Главные герои – все те же, сюжет – классический. Всеми любимые сваты постоянно попадают в передряги. В одной из серий, снятой по мотивам «Кавказской пленницы», появится и Вахтанг Кикабидзе, который ранее назвал «срамом» отношения России и Украины, а также сравнил политический режим в РФ с фашизмом.

Тем не менее, в «Сватах» — русско-украинском сериале, снятом для российской аудитории — грузинский артист не постеснялся «замазаться». В кадрах трейлера он чокается рюмкой с Иваном Будько со словами «Так мы с вами родственники!». Об этом пишет «Комсомольская правда».

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