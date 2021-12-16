«Он не хочет и на самом деле переживает»: экс-продюсер Лепса рассказал о его разводе

Григорий Лепс объявил о разводе. С Анной Шаплыковой он познакомился в 2000-х на концерте Лаймы Вайкуле, где она танцевала в шоу-балете. Вместе пара прожила 20 лет, Аня стала домохозяйкой и родила артисту троих детей – двух дочек и сына. Что послужило причиной развода – пара не сообщает.

Экс-продюсер Лепса Евгений Кобылянский высказал свою точку зрения.

«Не думаю, что она могла подать иск на ровном месте, но это их личное дело. Да, Гришка этакий Д’Артаньян – склонен к браваде, может уверять, что у него все прекрасно. Но я не исключаю, что он не хочет разводиться и на самом деле переживает. Они с Аней начали встречаться на моих глазах, и мы с женой делали все возможное, чтобы они поскорее поженились. Помню, как я ездил в ЗАГС на Профсоюзной договариваться о регистрации брака, потому что у них обоих тогда даже не было московской прописки. Это было так трогательно. Мы с первых дней были уверены, что они станут дружной семьей. Поэтому новость о разводе для меня – полная неожиданность», — цитирует Кобылянского «Комсомольская правда».

Добавим, накануне Лепс угодил в больницу. Предположительно, из-за подскочившего давления.

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