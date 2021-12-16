Любимый питомец: Волочкова поставила чучело мертвого кота в спальне

Пару месяцев назад любимец Анастасии Волочковой – кот Лакки отошел в мир иной. Животное умерло от онкологии. Экс-балерина настолько была привязана к питомцу, что решила сделать из него чучело и поставила в свей спальне. А потом начала переживать, не заразится ли она онкологией. Экспертное мнение по этому вопросу Анастасия решила узнать у известного ветеринарного врача Ивана Малышева.

«Конечно, чревато. Не онкологии надо бояться, что за бред вообще. Надо бояться того, что у тебя стоит в спальне чучело кота, и ты на него смотришь каждый день. Вот что страшно», — написал Малышев в своем фейсбуке.

А чтобы Анастасия Волочкова не сильно грустила по ушедшему питомцу, друзья подарили ей котенка из элитного питомника британских шиншилл. Котенок стоит около 500 тысяч рублей. При помощи поклонников экс-балерина назвала его Ричард, сокращенно – Риччи.

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