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Под стать хозяйке: Юлия Михалкова похвасталась своей роскошной елочкой

К Новому году экс-звезда «Уральских пельменей» готова.

Под стать хозяйке: Юлия Михалкова похвасталась своей роскошной елочкой
Юлия Михалкова. Фото: instagram.com/mihalkova/

Звезды все активнее готовятся к Новому году и спешат не только обзавестись праздничными нарядами на главную ночь в году, но и преобразить интерьеры своего жилья. Многие селебрити уже нарядили елочку, в их числе – актриса и телеведущая Юлия Михалкова.

Экс-звезда «Уральских пельменей» показала свою наряженную елку в микроблоге. Главный символ Нового года богато украшен всевозможными игрушками, а гирлянда так рассеивает свет, что кажется, будто свечение происходит от самих веточек и ствола.

Елочка у Михалковой получилась под стать хозяйке – роскошная и нарядная, глаз не оторвать. А как выглядит нарядное хвойное дерево у Ольги Бузовой, мы рассказали здесь.

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