«Мог ли он на кого-нибудь броситься? Вполне представляю»: экс-продюсер Лепса рассказал правду о его запоях

Недавно стало известно, что Григорий Лепс разводится с женой после 20 лет брака. Суд назначен на 20 декабря. Пока Анна Шаплыкова отдыхала на Мальдивах, Лепс, как сообщалось накануне, попал в больницу. Артист отмечает, что у него все в порядке, только давление скачет.

Первый и единственный продюсер Лепса — композитор Евгений Кобылянский был с ним до 2006 года, десять лет подряд. Сейчас они не поддерживают отношения, но Кобылянский попытался предположить, что же случилось с певцом.

«Может, Гриша попал в больницу вовсе не из-за запоя, а по причине высокого давления – у него с молодости этим проблемы. Но если говорить о выпивке, раньше бывало всякое. Гриша — парень эмоциональный, не особо сдержанный. Мог ли он на кого-нибудь броситься? Вполне представляю, почему нет?» — сказал «Комсомольской правде» Кобылянский.

Также продюсер отметил, что ранее они переживали разные периоды.

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«Когда он пил – в такие моменты мог и огрызнуться, и кинуть что-нибудь. Потом была тяжелая болезнь, напрямую связанная с алкоголем – мы сопереживали, поддерживали, ждали, когда он поправится. И когда Гриша наконец вернулся к нам, вернулся к музыке, мы начали все с чистого листа. Ему категорически нельзя было прикасаться к спиртному, и он держался», — заключил Кобылянский.

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