«Руки вспомнили за секунду!»: муж Нюши показал, как запеленал новорожденного сыночка

Певица Нюша во второй раз стала мамой. 31-летняя звезда 14 декабря родила сына в одном из дубайских перинатальных центров. Долго держать мамочку и малыша здесь не стали – чуть больше суток, и их выписали.

Счастливый многодетный отец Игорь Сивов уже ждал жену и сына в апартаментах. Здесь все было готово ко встрече мамы и крохи. Сразу же при приезде домой маленький член семьи лег спать.

Муж Нюши лично запеленал своего крошечного сынишку в пеленку с медвежатами. «Ну все, мы дома».

«Руки вспомнили, как пеленать, за секунду!», — признался счастливый папа. Еще бы, ведь за плечами у Игоря Сивова – трое детей, из которых два сына от предыдущего брака.

У Нюши и Игоря Сивова есть трехлетняя дочка Симба. Сейчас подписчики гадают, каким именем певица назовет мальчика.

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