«Я был свиньей»: экс-муж Бородиной на «Давай поженимся!» признался в изменах

Завидный жених, как выразилась Лариса Гузеева, пришел на программу «Давай поженимся!». Героем нового выпуска стал Курбан Омаров, бывший муж Ксении Бородиной.

Мужчина пришел не с пустыми руками. Он подарил Розе Сябитовой и Ларисе Гузеевой по огромному букету цветов, чем растопил сердца свах. Но ведущие не стали игнорировать ситуацию с его бывшей женой и стали выяснять, что же такого в браке сделал Омаров, что Бородина по сей день хлестко проходится по нему и их браку, а также истории с разводом.

На прямой вопрос, изменял ли он Ксении, Курбан довольно обтекаемо ответил: «Во время любви нет». А вот отрицать, что был неверен первой жене, матери своего сына Алле, Омаров не стал.

«Здесь да, я до сих пор, в каждом интервью и где возможно, извиняюсь перед ней. Я знаю, что я был свиньей, и каждый раз перед ней извиняюсь», — покаялся мужчина.

Кстати, первая жена Алла пришла поддержать бывшего на шоу. Как выразился Курбан, Алла стала его настоящим другом, вместе они регулярно проводят время всей семьей.

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