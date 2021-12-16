«Зима»: Устинья Малинина в черном тренче отметилась на прогулке в Лондоне

Дочь музыканта живет и учится в британской столице.

Недавно Устинья Малинина отметила свой 21-й день рождения. Младшая дочь Александра Малинина живет и учится в Великобритании. Девушка решила пойти по стопам знаменитого отца и занимается музыкой. Образование она получает в Королевском колледже.

В своем инстаграме звездная наследница поделилась кадрами прогулки по Лондону. Устинья отметилась в черном тренче и белых кроссовках. Образ завершила сумкой Chanel.

«Зима в Лондоне», — написала Малинина.

Подписчики засыпали комментариями звездную наследницу.

«Какая же ты красавица! Здорово! Как красиво», — писали пользователи Сети.

Напомним, в начале этого года Устинья открыла свою онлайн-школу, где всех желающих обучает вокалу.

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