«Зима»: Устинья Малинина в черном тренче отметилась на прогулке в Лондоне

Недавно Устинья Малинина отметила свой 21-й день рождения. Младшая дочь Александра Малинина живет и учится в Великобритании. Девушка решила пойти по стопам знаменитого отца и занимается музыкой. Образование она получает в Королевском колледже.
В своем инстаграме звездная наследница поделилась кадрами прогулки по Лондону. Устинья отметилась в черном тренче и белых кроссовках. Образ завершила сумкой Chanel.
«Зима в Лондоне», — написала Малинина.
Подписчики засыпали комментариями звездную наследницу.
«Какая же ты красавица! Здорово! Как красиво», — писали пользователи Сети.
Напомним, в начале этого года Устинья открыла свою онлайн-школу, где всех желающих обучает вокалу.
Смотрите также:
Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.