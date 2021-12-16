Полуночный стриптиз: позабыв про приличия, Рудова разделась прямо на улице

Актриса Наталья Рудова стала одной из приглашенных звезд на премьерный показ фильма «Матрица: Воскрешение». Красотка пришла на мероприятие в соответствующем прикиде. Она надела черные очки, латексный плащ, легинсы и топ вроде тех, что носит главная героиня трилогии.

После просмотра картины красотка не спешила домой. Звезда решила выплеснуть энергию прямо на улице, устроив настоящее шоу посреди проспекта.

В свете зажженных фар Рудова начала отжигать, попутно раздеваясь. Полуночный стриптиз привел в бурный восторг ее подругу. Та стала требовать продолжения, кричать «Раздевайся!» и приправлять улюлюканья крепким словцом, из-за чего звук в видео нам пришлось удалить.

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