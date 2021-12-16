Первая на пьедестале: Навка в костюме-тройке из золотых пайеток станцевала на возвышении

Накануне состоялись съемки финала «Ледникового периода». Место бессменного председателя жюри Татьяны Тарасовой в этот раз оказалось пустующим, и легендарную наставницу подменил Филипп Киркоров.

больше по теме Когда все спят: фигуристки Навка и Загитова провели время на льду до глубокой ночи Артистки репетировали свои роли.

Кто именно стал победителем нового сезона шоу, телезрители узнают в ближайшие выходные, а вот в закулисье процесса они уже смогли погрузиться.

Например, в перерывах между съемками жюри с удовольствием повеселилось на пьедестале. Заняв самую высокую ступень на возвышении, Татьяна Навка, Алина Загитова и Филипп Киркоров пустились в пляс.

В этом году экс-жена Александра Жулина снова расположилась в судейском кресле, а на финал решила блистать. Она облачилась в костюм-тройку из золотых пайеток.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов — на нашем YouTube-канале!