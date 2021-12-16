Наташа Королева в мини-платье цвета взбесившейся Барби утянула грудь так, что ее рассекло пополам

В череде новогодних «огоньков» и концертов певица Наташа Королева не раз блеснула своим нарядом на дефиле по красной дорожке. Но, пожалуй, именно этот наряд запомнится поклонникам как самый откровенный.

Исполнительница хитов «Желтые тюльпаны» и «Синие лебеди» предстала накануне в мини-платье цвета взбесившейся Барби. Наряд с открытыми плечами и шлейфом подчеркнул сочную фигуру Наташи. А тесное декольте настолько сильно стянуло пышный бюст красавицы, что грудь буквально рассекло пополам.

Мило беседуя с Филиппом Киркоровым, Наташа Королева блеснула прелестями в открытом наряде.

Кстати, цвет «взбесившаяся Барби» — один из самых любимых у артистки. О нем как о трендовом оттенке розового ранее рассказывала стилист и телеведущая Эвелина Хромченко.

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