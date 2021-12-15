Так и льнет к мужу: Альбина Джанабаева понежничала с Валерием Меладзе в домашней обстановке

Звездные супруги Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе, облачившись во все белое, поворковали друг с другом.

У звездной пары Альбины Джанабаевой и Валерия Меладзе огромная армия поклонников. Не так давно в Instagram появился фанатский аккаунт экс-солистки группы «ВИА Гра», развитию которого Альбина Джанабаева всячески содействует.

Так, она разместила в сторис микроблога домашнее видео, на котором запечатлена с мужем Валерием Меладзе. Кадры сначала появились в фанатском паблике.

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На них Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе запечатлены во время прямого эфира в Imstagram.

О чем говорят супруги не слышно, поскольку фоном наложена музыка. Но судя по всему, это очень приятный и веселый разговор.

Альбина Джанабаева хохочет, вероятно, это реакция на шутки Валерия Меладзе. Примечательно, что во время беседы Валерий Меладзе ни разу не коснулся рукой жены.

А вот Альбина так и льнет к супругу, то голову ему на плечо положит, то обнимет за шею.

В прямой эфир звездная пара выходила из дома и была одета в уютные домашние спортивные костюмы белого цвета.

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