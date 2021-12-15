Крохотная ручка на маминой груди: Нюша запечатлела, как кормит новорожденного сына

Певица 14 декабря стала мамой во второй раз. Она поделилась кадрами из роддома.

Анна Шурочкина, более известная как Нюша, выступает с юных лет. Поклонники всегда интересовались ее личной жизнью, но она предпочитала не говорить о своих романах.

А когда артистка встретила Игоря Сивова, то они тайно сыграли свадьбу на Мальдивах. Вскоре у них родилась дочка Симба. Малышке недавно исполнилось три года. В 2021 году певица стала реже выступать, так как забеременела.

Примечательно, что на этот раз Нюша приехала рожать не в Майами, а в Дубай. Там она несколько месяцев отдыхала с родными. А 14 декабря на свет появился ее сын. Она поделилась радостным событием.

Уже на следующий день ее выписали. Певица рассказала, что хорошо себя чувствует. Теперь она поделилась уникальными кадрами, на которых впервые кормит новорожденного малыша.

Нюша предстала в халатике на пуговицах. Она кормила кроху и любовалась им. Кадры получились пикантными, так как певица не скрыла свой бюст. А вот лицо малыша она предпочитает прятать. На фото артистка уже была в майке и пижамке. Она показала лишь крохотную ручку мальчика.

Добавим, что пока звезда не озвучила его имя. Поклонники уверены, что оно будет необычное, так как дочку зовут Серафима-Симба. Лицо девочки они скрывали почти год. По всей видимости, на этот раз родители будут придерживаться такого же плана. По словам Сивова, они намерены пробыть в Дубае до весны.

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