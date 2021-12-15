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«Дилижанс под охраной»: в каком наряде широкобедрые женщины будут выглядеть роскошно, показала Хромченко

На такие фигуры очень сложно подобрать одежду, заметила стилист.

«Дилижанс под охраной»: в каком наряде широкобедрые женщины будут выглядеть роскошно, показала Хромченко
Эвелина Хромченко. Фото: Global look press

На шоу «Модный приговор» Первого канала пришла поучаствовать в фэшн-преображении очень широкобедрая женщина.

Эвелина Хромченко сказала, что подбирать стиль для таких дам крайне непросто. Однако «народным стилистам» это удалось сделать. Особый восторг у ведущих проекта вызвал образ с полуприлегающими брюками, легкой блузой ниже линии бедер и легким шелковым пальто в полоску.

Свободные одеяния прикрыли лишние объемы, а вертикальные линии добавили стройности.

«Боже мой, как это прекрасно! Вы выглядите очень статусно», — восхитился Александр Васильев.

Образ для широкобедрых. Кадр из шоу «Модный приговор»/ Первый канал

«Стилисты из народа — большие молодцы, потому что у вас фигура не из легких! То, что Александр Васильев называет «прекрасный дилижанс», находится в данном случае под надежной охраной», — прокомментировала Хромченко.

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