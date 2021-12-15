«Хотели бы такую Снегурочку?»: Ольга Бузова в прозрачном халатике на голое тело станцевала у елочки

Экс-ведущая «Дома-2» Ольга Бузова покрасовалась так, как умеет только она.

Поющая телеведущая, модный дизайнер и актриса Ольга Бузова презентовала в микроблоге свой новый трек, который выйдет в эту среду, 15 декабря, за минуту до полуночи.

Анонсировала выход будущего новогоднего хита Ольга Бузова в присущей ей манере. Она обнажилась. Правда, не полностью.

В микроблоге теледива разместила видео, на котором запечатлено, как она пляшет и поет под празднично украшенной елочкой.

Из одежды на Ольге Бузовой эротичное, белоснежное нижнее белье, поверх которого она набросила прозрачный халатик с бахромой. Наряд подхвачен на талии поясом и раскрывается при малейшем движении Ольги ногой, демонстрируя ее прелести.

«Хотели бы такую Снегурочку?» — кокетливо спросила у подписчиков Ольга Бузова.

На видео она танцует под свой новый трек «Игрушка». Не все подписчики оценили старания Ольги Бузовой. Многим увиденное показалось странным.

«Испорченный робот», «Красотка», «Кто-то пошел по пути Волочковой», «Нервный тик?», «Как Бритни Спирс», «В одежде ты выглядела супер», — высказались в Сети.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.