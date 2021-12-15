Теплый монохром: Долина в трикотажном костюме цвета экрю и модных сапогах посетила театр с Гришаевой

Певица поддержала актрису на премьере нового мюзикла «Иван Царевич и Серый Волк». Для такого случая она выбрала уютный аутфит.

Лариса Долина является одной из самых популярных исполнительниц. При этом она преподает в вузе и регулярно появляется на вечеринках. В свои 66 лет артистка продолжает много работать.

Она записывает дуэты с молодыми исполнителями. Также многие коллеги восхищаются тем, как выглядит Лариса Александровна. За последний год она похудела и полностью обновила гардероб.

С наступлением зимы Долина почти каждый день выступает на концертах и съемках. Она даже снялась в новом клипе с внучкой Александрой. А вот на днях певица позволила себе развеяться.

Она посетила Театр юного зрителя, где играет Нонна Гришаева. Артистка насладилась новым мюзиклом «Иван Царевич и Серый Волк». Примечательно, что Лариса Александровна предпочла облачиться в трикотажный костюм цвета экрю и модные сапожки с широким голенищем в тон.

Поклонники были восхищены тем, как выглядит певица. Многие отметили, что наряд визуально сделал ее моложе. К слову, сливочный оттенок стал популярен в этом году.

«Ну что за красотки», «Нонна великолепна, а Долину даже не узнала», «Какая красивый костюм у Ларисы Александровны». «Прям помолодела, цвет прям нежный такой», «Очень красивая Долина! Непривычно видеть ее в таком костюме, но ей идет», «Какая премьера! Какие люди», «Хочется теперь тоже такой уютный костюмчик купить», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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