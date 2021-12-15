«Пополнение в семье»: Бритни Спирс спровоцировала слухи о беременности

Бритни Спирс спровоцировала слухи о беременности. Певица опубликовала в своем микроблоге видео, где она на фоне рождественской ели качает кого-то на руках и кормит из бутылочки. Настоящий ли это ребенок, кукла или домашнее животное — непонятно, поскольку артистка закрывает его спиной.

«Пополнение в семье. Угадайте, мальчик это или девочка… Спасибо еще раз, крошка!» — подписала Бритни видео в своем Instagram и отметила своего жениха Сэма Асгари.

Сама певица много раз говорила, что мечтает родить возлюбленному дочь. У Бритни Спирс уже есть двое сыновей. С 2008 по 2021 год звезда находилась под опекой своего отца. Она не могла ни выйти замуж, ни родить еще одного ребенка.

12 сентября Бритни получила предложение руки и сердца, а спустя два месяца прошел суд, который снял опекунство над Спирс. Теперь она может не только выйти замуж, но и родить долгожданную дочь.

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