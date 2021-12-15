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«Мне очень понравился этот комплект»: Хромченко рекомендовала пышным дамам наряд-антивес

Легкое платье и объемная дубленка скрыли лишние рельефы героини «Модного приговора».

«Мне очень понравился этот комплект»: Хромченко рекомендовала пышным дамам наряд-антивес
Эвелина Хромченко. Фото: Global look press

Эвелина Хромченко на шоу «Модный приговор» похвалила народных стилистов, которые выбрали для пышной участницы фэшн преображения удачное платье с дубленкой и шапочкой.

Этот комплект одежды удачно скрыл лишний вес дамы и удлинил рост. Рельефы тела визуально спрятались под летящей тканью пышного платья, а свободна дубленка в расстегнутом виде дополнила эффект.

Свою роль сыграла даже шапочка, которая зрительно вытянула силуэт участницы проекта.

Комплект с эффектом стройности. Кадр из шоу Первого канала «Модный приговор»

«Мне очень понравился этот комплект. Это идеально выстроенный комплект для пропорций нашей героини», — сказала Эвелина Хромченко

Ведущая заметила, что он, конечно же, для теплой зимы.

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