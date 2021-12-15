«Мне очень понравился этот комплект»: Хромченко рекомендовала пышным дамам наряд-антивес

Эвелина Хромченко на шоу «Модный приговор» похвалила народных стилистов, которые выбрали для пышной участницы фэшн преображения удачное платье с дубленкой и шапочкой.
Этот комплект одежды удачно скрыл лишний вес дамы и удлинил рост. Рельефы тела визуально спрятались под летящей тканью пышного платья, а свободна дубленка в расстегнутом виде дополнила эффект.
Свою роль сыграла даже шапочка, которая зрительно вытянула силуэт участницы проекта.
«Мне очень понравился этот комплект. Это идеально выстроенный комплект для пропорций нашей героини», — сказала Эвелина Хромченко
Ведущая заметила, что он, конечно же, для теплой зимы.
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