Саша Артемова в брюках палаццо жемчужного оттенка провела мастер-класс для юных блогеров в Мурманске

Бывшая участница «Дома-2» Саша Артемова несколько дней провела там, где царит настоящая зима — со снегом и трескучими морозами.

В микроблоге Саша Артемова делилась кадрами из Мурманской области, на которых представала в роскошной шубке из голубой норки и теплой меховой шапке.

Чуть позже она сменила наряд и рассказала, что приехала в Мурманск не только ради зимних забав. Сашу Артемову в числе других блогеров пригласили на фестиваль «Арктика талантов». Она стала членом жюри фестиваля и провела мастер-класс для юных блогеров.

«Для меня огромная честь получить приглашение от города Мурманска на фестиваль «Арктика талантов» и быть в жюри такого масштабного проекта. Среди всех блогеров и спикеров России пригласили только меня и мою подругу, и мы провели мастер-класс на тему «Кто такой блогер и профессия ли это», — поделилась Саша Артемова в микроблоге.

Для выхода в свет она выбрала костюм оверсайз жемчужного оттенка, состоящий из просторного блейзера, жилета и брюк палаццо.

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