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«Моя гордость»: Виктор Дробыш запечатлел младшего сына в роскошной гостиной особняка

Продюсер Виктор Дробыш поздравил наследника с днем рождения.

«Моя гордость»: Виктор Дробыш запечатлел младшего сына в роскошной гостиной особняка
Виктор Дробыш. Фото: instagram.com/vdrobysh/

Пятнадцатого декабря большой праздник в семье композитора и продюсера Виктора Дробыша. Его младшему сыну Даниилу исполнилось десять лет.

Звездный отец поздравил наследника с этим событием, показав его фото. В кадре мальчик стоит в роскошной гостиной подмосковного дома на фоне цифр из воздушных шаров, которые обозначают его возраст.

Комната оформлена в сдержанных бело-черно-серых тонах и выглядит невероятно стильно. Даниил Дробыш, облаченный в школьный костюм, отлично вписывается в интерьер.

Младший сын Виктора Дробыша Даниил
Младший сын Виктора Дробыша Даниил. Фото: instagram.com/vdrobysh/

«Сегодня Данечке исполняется десять лет. Мой любимый, моя гордость, мое счастье!» — подписал кадр Виктор Дробыш.

Напомним, у известного музыкального продюсера четверо детей. От первого брака у Дробыша два сына — Валерий и Иван, им 34 и 22 года соответственно.

Во втором браке Виктора Дробыша с женой Татьяной родились дети-погодки. Дочь Лидия не намного старше Даниила, которому сегодня исполнилось десять лет.

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