«Моя гордость»: Виктор Дробыш запечатлел младшего сына в роскошной гостиной особняка

Пятнадцатого декабря большой праздник в семье композитора и продюсера Виктора Дробыша. Его младшему сыну Даниилу исполнилось десять лет.

Звездный отец поздравил наследника с этим событием, показав его фото. В кадре мальчик стоит в роскошной гостиной подмосковного дома на фоне цифр из воздушных шаров, которые обозначают его возраст.

Комната оформлена в сдержанных бело-черно-серых тонах и выглядит невероятно стильно. Даниил Дробыш, облаченный в школьный костюм, отлично вписывается в интерьер.

«Сегодня Данечке исполняется десять лет. Мой любимый, моя гордость, мое счастье!» — подписал кадр Виктор Дробыш.

Напомним, у известного музыкального продюсера четверо детей. От первого брака у Дробыша два сына — Валерий и Иван, им 34 и 22 года соответственно.

Во втором браке Виктора Дробыша с женой Татьяной родились дети-погодки. Дочь Лидия не намного старше Даниила, которому сегодня исполнилось десять лет.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.