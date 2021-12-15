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«Скоро Новый год!»: Проскурякова в трендовом пуховике-дутике отметилась с мужем и дочкой на ГУМ-катке

Игорь Николаев тоже выглядел модно в своей клетчатой косухе.

«Скоро Новый год!»: Проскурякова в трендовом пуховике-дутике отметилась с мужем и дочкой на ГУМ-катке
Игорь Николаев с Юлией Проскуряковой. Фото: Global look press

Игорь Николаев и Юлия Проскурякова с дочкой Вероникой появились на ГУМ-катке. Звездная семья отлично провела время, предвкушая новогодние праздники.

Жена народного артистка выложила фотографии с этого знакового для москвичей места в личном блоге.

«Елка. ГУМ. Карусели и имбирные пряники! Скоро Новый год!» — поделилась своим счастливым настроением Проскурякова с фолловерами.

Артистка облачилась в динамичный кэжуал-лук, примерив яркий желтый пуховик-дутик. Этот цвет, к слову, рекомендовал Институт Pantone, назвав его наряду с серым главным в 2021 году. Отметим, что Игорь Николаев в своей клетчатой косухе тоже выглядел актуально.

Игорь Николаев с Юлией Проскуряковой и дочкой. Фото: instagram.com/uliaveronika/

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