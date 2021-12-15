Во всем блеске! Загитова дерзко оголила плечо в мерцающем платье синего кляйновского оттенка

Алина Загитова с каждым выпуском программы «Ледниковый период» (Первый канал) подбирает образы все ярче и ярче.

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В последних выпусках она появлялась на ледовой арене в кукольном розовом платье, а также топе-банте и шортах. И все наряды были сделаны из сверкающих материалов, которые смотрелись при свете софитов максимально красиво и впечатляюще. Что ж, именно таким и должен быть финал — блистательным!

До конца шоу осталось всего два выпуска, и на одном из них звезда предстанет в секси-платье с оголенным плечом длины мини по фигуре. Этот лук Алина Загитова засветила в личном блоге, где она иногда показывает поклонникам, какой появится в следующих выпусках.

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